Politieactie om crimineel netwerk Utrecht

De politie heeft dinsdag op zeven locaties in en rond Utrecht doorzoekingen gedaan in verband met een langlopend onderzoek naar een crimineel samenwerkingsverband. Het gaat om een crimineel netwerk dat mogelijk gestolen voertuigen levert die worden gebruikt bij “excessief geweld”, zoals liquidaties of plofkraken. De bevindingen uit dit onderzoek leidden vorige week tot een aanhouding in verband met de moord op advocaat Derk Wiersum.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om twee losse onderzoeken door twee politie-eenheden, maar raken ze elkaar op dit punt zijdelings. Hij wil daarover verder niets zeggen, ook niet over mogelijke aanhoudingen dinsdag of op wat voor plekken is gezocht. Wel meldt de politie dat auto’s, motoren, goederen, gegevensdragers en een groot geldbedrag in beslag zijn genomen.

De politie kan in het belang van het onderzoek ook niet zeggen of en op welke manier het onderzochte Utrechtse criminele samenwerkingsverband betrokken is bij de bende van de voortvluchtige Ridouan Taghi. Justitie denkt dat Taghi achter de moord op Wiersum zit. De advocaat stond de kroongetuige bij in het proces tegen de bende van Taghi.

De man die vorige week in het kader van het Utrechtse onderzoek werd aangehouden, is een neef van Taghi, hebben betrouwbare bronnen eerder bevestigd.