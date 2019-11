Burgemeester niet fout bij aankoop woning

Burgemeester Annemarie Penn van Maastricht is niet de fout ingegaan bij de aankoop van een woning. Zij kocht die woning in april 2018 van een ambtenaar van een samenwerkingsverband, waaraan ook de gemeente Maastricht deelneemt. Er ontstonden toen twijfels omdat volgens enkele hoogleraren de schijn van belangenverstrengeling zou bestaan. Het onderzoek op verzoek van de gemeenteraad pleit Penn nu vrij. Haar handelen was integer, maar zij had meer openheid moeten betrachten, aldus de rapporteurs van bureau Necker van Naem.

De burgemeester meldde de aankoop van de woning niet aan de gemeenteraad. En daarvan heeft ze achteraf spijt, zei ze. Het onderzoeksbureau stelt dat Penn veel ophef had kunnen voorkomen door open te zijn naar de gemeenteraad.

De koopprijs van 420.000 euro was volgens de rapporteurs conform de marktwaarde.

Penn wilde woensdagmiddag niet reageren.