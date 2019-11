CU en D66: alsnog onderzoek burgerdoden Irak

Er zou alsnog onderzoek moeten worden gedaan naar de burgerslachtoffers die in 2015 vielen bij een Nederlandse luchtaanval op Hawija in Irak. Daarvoor pleiten coalitiepartijen ChristenUnie en D66. Op die manier kan er een begin worden gemaakt om tot schadevergoedingen voor de nabestaanden te komen.

Kamerlid Joël Voordewind (CU) wees erop dat in het vorige debat een voorstel is aangenomen om op de Defensiebegroting geld vrij te maken “voor vrijwillige schadevergoeding richting de nabestaanden en de gemeenschappen in kwestie”. Daarmee “ligt het ook voor de hand onderzoek te doen naar de slachtoffers”, aldus Voordewind, die minister Ank Bijleveld (Defensie) vroeg dit toe te zeggen.

“Hoe kan het dat ruim vier jaar later nog steeds niet vaststaat hoeveel burgerslachtoffers er zijn? Nederland, maar zeker ook nabestaanden, slachtoffers en de gemeenschap in Hawija, hebben het recht om te weten wat er precies is gebeurd en hoeveel burgerslachtoffers zijn gevallen”, zei D66’er Salima Belhaj.

VVD’er André Bosman denkt dat het niet meer mogelijk is om vast te stellen hoeveel slachtoffers er zijn gevallen bij het bombardement.

Voordewind hekelde verder de cultuur op Defensie, waar “de neiging is te verhullen, te ontkennen”. Hij sprak van een “zwijgcultuur met een lange traditie” en wil weten waarom hij “dingen eerst in de media moet horen, voordat slecht nieuws naar buiten komt”.

Het bevreemdt CDA’er Martijn van Helvert dat Defensie zich nooit heeft afgevraagd wat er met de burgerslachtoffers is gebeurd. Hij wil dat het ministerie “lessen trekt” en de Kamer zorgvuldig informeert als er wat misgaat.