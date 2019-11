Donderdag gesprek Rutte en ministers met KNVB

Premier Mark Rutte gaat donderdag in Zeist met de KNVB praten over maatregelen om racisme in het Nederlandse voetbal tegen te gaan. Rutte gaat samen met de ministers Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de tafel met KNVB-directieleden Eric Gudde (betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (amateurvoetbal).

Het debat over racisme in het voetbal werd onlangs aangewakkerd door racistische opmerkingen van FC Den Bosch-supporters aan het adres van Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira, anderhalve week geleden. Sindsdien hebben de Tweede Kamer, het kabinet en het Nederlands elftal zich uitgesproken tegen racisme.