Een op drie vluchten vanaf Schiphol is kort

Ruim een op de drie vliegtuigen die vanaf Schiphol vertrekken (38 procent), vliegt niet verder dan 750 kilometer. Royal HaskoningDHV heeft dat becijferd in opdracht van Greenpeace. Londen is veruit de populairste bestemming op korte afstand om naartoe te vliegen, ook vanaf de andere Nederlandse luchthavens. Dagelijks vertrekken vanuit Nederland gemiddeld 62 vluchten naar de vliegvelden rond de Britse hoofdstad.

Korte vluchten leiden tot een hogere CO2-uitstoot per kilometer dan langere vluchten, omdat vliegtuigen vooral tijdens het opstijgen veel brandstof verbruiken. De onderzoekers hebben specifiek gekeken naar vluchten tot 750 kilometer, omdat op die afstand de trein een duurzaam alternatief kan zijn. Maar die is vaak duurder dan het vliegtuig.

Naar Londen vertrokken in 2018 in totaal bijna 2,6 miljoen mensen vanaf Nederlandse vliegvelden. Op de tweede plaats van bestemmingen binnen een straal van 750 kilometer staat Parijs, met 700.000 passagiers. Dat heeft onder meer te maken met het verbond tussen Air France en KLM; er wordt veel overgestapt in de Franse hoofdstad.

Kopenhagen, Manchester en M√ľnchen volgen, met ieder ongeveer een half miljoen passagiers in 2018.

“Vervang deze zinloze vluchten voor treinen of de elektrische bus”, stelt campagneleider Dewi Zloch van Greenpeace. “Zo kunnen we flinke klimaatwinst boeken en verdwijnt veel van de overlast voor de omgeving en de natuur. Schiphol bestaat om ons te verbinden met de rest van de wereld, dat hoeft echt niet alleen met het vliegtuig.”