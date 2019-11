Geen banden drugshandel broer kroongetuige

De politie heeft geen aanknopingspunten kunnen vinden voor de stelling dat Reduan B., doodgeschoten in maart 2018, actief was in de cocaïnehandel. De politie heeft suggesties in die richting onderzocht die zijn gedaan door een verdachte in het grote liquidatieproces Marengo. Hij heeft verklaard dat er mogelijk andere motieven zijn geweest voor de liquidatie van B. dan tot dusver wordt aangenomen.

Het motief voor de moord is volgens justitie het feit dat Reduan B.’s broer Nabil kroongetuige is geworden in het Marengo-proces, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Reduan zou zijn geliquideerd als wraak voor het verraad van zijn broer Nabil. ‘Marengo’ draait om een reeks criminele afrekeningen.

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag gewag van het bestaan van de verklaring van de Marengo-verdachte, tijdens de strafzaak in hoger beroep tegen Shurandy S. (41). Hij is begin dit jaar veroordeeld tot twintig jaar cel voor de moord. S. weigert iets over opdrachtgevers van de liquidatie te zeggen.

Het hof vatte het onderzoek van de politie naar de gangen van Reduan B. samen. Hij had een beletteringsbedrijf in Amsterdam-Noord. Hij heeft in 2014 met de politie te maken gehad vanwege huiselijk geweld, maar is nooit veroordeeld voor enig misdrijf.