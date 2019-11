Interim-chef volgt Eringa op als baas ProRail

Bestuurslid John Voppen volgt Pier Eringa op als baas van ProRail. Voppen was de afgelopen tijd al interim-chef van de spoorbeheerder. Per 1 december treedt hij aan, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

“Met John Voppen heeft ProRail niet alleen een topbestuurder in huis, maar ook eentje die ProRail en ons spoor al op z’n duimpje kent”, aldus de bewindsvrouw. Voppen werkt sinds 2005 bij ProRail. Sinds 2016 is hij operatiedirecteur binnen de raad van bestuur.

Voor het kabinet is het belangrijk dat er snel een voorzitter van de raad van bestuur wordt aangewezen omdat het op korte termijn een voorstel naar de Tweede Kamer wil sturen dat ervoor zorgt dat ProRail een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt. Voppen is als bestuurslid al betrokken geweest bij de overgang naar zbo. De wet moet vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn.

Voppen geeft aan dat er nog veel werk te verzetten is bij de organisatie. “Nu de nieuwe raad van bestuur compleet is, moeten we er met alle vakmensen van ProRail nog een schepje bovenop doen. Dat is hard nodig om de groei van 30 tot 40 procent aan treinreizigers in 2030 aan te kunnen.”

Eringa is sinds 1 september de baas van Transdev Nederland, moederbedrijf van onder meer Connexxion, Hermes en Witte Kruis.