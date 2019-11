Kerken rood verlicht voor geloofsvrijheid

Kerken in heel Nederland worden woensdagavond rood verlicht, om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen en andere gelovigen. Vorig jaar deed alleen de Sint-Janskathedraal in Den Bosch dat, nu haken ruim vijftig kerken aan.

De actie is overgewaaid uit Groot-BrittanniĆ« en vindt nu wereldwijd navolging. Daar doen ook synagogen en moskeeĆ«n mee. Dennis Peters van organisator Kerk in Nood hoopt dat dit in de toekomst ook in Nederland gebeurt. “We delen dat godsdienstvrijheid voor ons allemaal belangrijk is.”

In drie op de vijf landen wordt godsdienstvrijheid niet gerespecteerd, concludeert Kerk in Nood in recent rapport. Een op de vijf landen kennen aanzienlijke schendingen van de geloofsvrijheid. Gelovigen worden hier bijvoorbeeld vervolgd worden of kunnen niet hun recht halen als ze worden gediscrimineerd. Volgens Peters neemt het aantal landen waar dit gebeurt de laatste jaren toe.

Katholieke kerken zijn begonnen aan de actie, maar nu doen ook protestantse kerken mee. De meeste kerken zullen de rode lichten rond zonsondergang aan doen. Die zullen de hele avond of nacht aan blijven staan, dat verschilt per kerk. Onder meer de Sint Jozefkathedraal in Groningen en de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam doen mee.