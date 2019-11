Kinderen naar ziekenhuis om koolmonoxide

Twee kinderen zijn dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege een koolmonoxide-vergiftiging in een woning aan de Linnaeusstraat in Den Haag. Ook een volwassene moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

De brandweer rukte rond 22:00 uit vanwege een melder in de woning die afging, zegt een woordvoerder. Ter plaatse werd een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Waarschijnlijk is een kapotte geiser de oorzaak. Uit voorzorg worden aangrenzende woningen gecontroleerd.

De kinderen moeten een nacht in het ziekenhuis blijven. Over hun toestand en die van de volwassene kon de brandweer geen verdere informatie geven.