Nieuwe paard Sinterklaas is eigenlijk zwart

Het nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel, is niet wit maar zwart. Het dier was de afgelopen week wit geschilderd, bleek woensdag in de uitzending van het Sinterklaasjournaal. Het lijkt een knipoog naar de veelbesproken Zwarte Piet-discussie in Nederland.

De komst van de sint had dit jaar nogal wat voeten in de aarde omdat het gezelschap met de stoomtrein naar Nederland kwam. De opvolger van Amerigo, die met pensioen is, zou namelijk bang voor water zijn en varen met de stoomboot was daarom geen goed idee, aldus de Paardenpiet. Woensdag kwam echter de aap uit de mouw: Paardenpiet schilderde Ozosnel steeds wit omdat hij dacht dat het paard van Sinterklaas altijd wit moest zijn.