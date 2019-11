Rechtbank vonnist in moordzaak Hooge Zwaluwe

De rechtbank in Breda velt woensdag het vonnis in de zaak tegen vier Belgen, die worden verdacht van het doodschieten van de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en de Macedoniër Muljaim Nadzak (34). Het tweetal werd gedood tijdens een confrontatie in een vakantiehuis in Hooge Zwaluwe, in oktober 2015.

Een afgesproken cocaïnedeal bleek een val te zijn die door de beide slachtoffers zou zijn opgezet. Het vuurwapengeweld was zelfverdediging, concludeerde het Openbaar Ministerie. De Belgen zouden 15 kilo coke kopen. Dalfour en Nadzak probeerden hen van hun geld te beroven.

De exacte gebeurtenissen in het huisje zijn onduidelijk gebleven. Volgens het OM is niet bewezen dat de Belgen zelf wapens hadden meegenomen. Een van hen is van dichtbij in de rug geschoten. Dat geweld was zo excessief en potentieel dodelijk dat de Belgen het recht hadden zich te verdedigen, meent het OM. Justitie eiste daarom ontslag van rechtsvervolging tegen het viertal. Hun advocaten prezen justitie om deze “moedige” kijk op de zaak.

Voor een vijfde Belgische verdachte heeft het OM vrijspraak gevraagd. Tegen de enige Nederlandse verdachte, de contactpersoon tussen beide groepen, eiste justitie drie jaar cel. Hij zou hebben geweten van het roofplan.