Rutte: geen relatie burgerdoden en verlenging

Dat er burgerdoden zijn gevallen bij de Nederlandse luchtaanval op Hawija in Irak in juni 2015, was “niet relevant” voor het besluit tot verlenging van de missie drie weken later. Dat zei minister-president Mark Rutte in een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. “Er is altijd een risico op burgerslachtoffers.”

GroenLinks, SP en Forum voor Democratie vroegen zich hardop af of informatie over de burgerdoden is achtergehouden om de verlenging niet in gevaar te brengen. Volgens Rutte is dat “echt onzin”.

Toenmalig minister van Defensie Jeanine Hennis zei enkele weken na de aanval in een brief aan de Kamer dat er geen burgerdoden waren gevallen. Volgens Rutte was dat een fout, maar geen doelbewuste misleiding. De oppositie vindt dat weinig geloofwaardig, maar voor opzet is volgens Rutte “0,0 bewijs”.

Hennis had moeten zeggen dat er geen informatie over burgerdoden werd gedeeld, aldus de premier. “Dat was destijds het protocol.” PVV-voorman Geert Wilders vindt dat de Kamer is “gepiepeld en dat is onvergeeflijk”. Inmiddels is het beleid veranderd en wordt de Kamer vertrouwelijk geïnformeerd als er burgerslachtoffers zijn gevallen door Nederlandse inzet, aldus de premier.

Volgens Rutte is geprobeerd te achterhalen hoe de fout in de brief belandde, maar is dat niet gelukt. “Dat kunnen we niet reconstrueren”, zei Rutte hij meermaals. Niet alleen de oppositie vond de uitleg van de premier moeilijk te verkroppen. Joël Voordewind van coalitiepartij ChristenUnie sprak van een “zogenaamde fout” en vindt het “onvoorstelbaar” dat die fout vier jaar lang “onweersproken” bleef.

Voordewind drong nog aan op een nieuwe poging om uit te zoeken hoe de brief tot stand kwam, maar dat heeft volgens Rutte geen zin. “Dat is allemaal geprobeerd, het lukte niet.”