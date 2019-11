Snel stuurt stukken toeslagaffaire naar Kamer

De Tweede Kamer krijgt alsnog stukken van staatssecretaris Menno Snel waaruit volgens RTL Nieuws en Trouw zou blijken dat hij al op de hoogte was over het hoge aantal gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire. In een brief schrijft Snel dat hij de Kamer niet heeft misleid.

Het gaat om evaluaties van soortgelijke zaken als de veelbesproken CAF-11, van ouders die stonden ingeschreven bij een Eindhovens gastouderbureau. Bij die ouders, en mogelijk in nog veel meer gevallen, is de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet.

Snel stuurde de stukken nog niet naar de Kamer omdat er een onderzoek naar het optreden van de Belastingdienst loopt, door de accountants van het Rijk. Het gaat om evaluaties van fraudezaken waaruit zou blijken dat de Belastingdienst jarenlang en regelmatig onterecht toeslag stopzette.

Deze evaluaties zijn op een beschermde schijf geplaatst. Dat dit gebeurd was “met als doel ze te verhullen” voor Belastingdienstmedewerkers, onderzoekers en de Tweede Kamer, is onjuist, schrijft Snel. “Alleen documenten met persoonsgegevens zijn verplaatst. Andere documenten, die zichtbaar zijn in de inventarislijst, zijn wel naar de beveiligde map gekopieerd, maar niet verplaatst.”