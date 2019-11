Verdachte weet niet waarom hij studente doodde

De 24-jarige Joël S. die heeft bekend dat hij vorig jaar december de Amerikaanse studente Sarah Papenheim (21) heeft gedood, weet niet waarom hij dat heeft gedaan. Voor de rechtbank in Rotterdam zei S. dat het de paar maanden ervoor slecht met hem ging en hij last had van hallucinaties. De steekpartij zelf kan hij zich niet herinneren.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachte van moord (met voorbedachten rade) dan wel doodslag op zijn huisgenote in het studentencomplex in Rotterdam. Het slachtoffer had 27 steekwonden en 10 snijwonden.

S. zei woensdag dat hij best boos was op Papenheim, over de manier waarop ze hem behandelde. Zo zou ze bot hebben gereageerd op zijn plan zelfmoord te plegen. Ook had hij haar aangesproken op kleine beestjes in het huis die hij zag en voelde krioelen – maar die er feitelijk niet waren.