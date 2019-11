Vierde arrestatie om mishandelingen Gorinchem

De politie heeft woensdag een vierde aanhouding gedaan wegens een reeks mishandelingen in Gorinchem. Het gaat om een 16-jarige jongen uit de de Zuid-Hollandse plaats. Dinsdag werden ook al drie jongens opgepakt, een 14-jarige en twee 15-jarige jongens.

Van de mishandelingen gingen filmpjes rond op social media. De beelden zijn geanalyseerd door de politie, die ervan uitgaat dat in de filmpjes vier afzonderlijke mishandelingen te zien zijn. Bekeken wordt of de aangehouden jongens bij een of meerdere mishandelingen betrokken waren.

De vier aangehouden jongeren worden beschouwd als de hoofdverdachten. Het onderzoek richt zich nu op de groep eromheen, die ook bij de mishandelingen aanwezig was. De komende tijd volgen meer aanhoudingen, aldus de politie.

In totaal zijn bij de politie zes aangiftes binnengekomen.