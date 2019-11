Voortvluchtig maffialid opgepakt in Den Haag

Een voortvluchtig 57-jarig Italiaans maffialid is maandag in Den Haag aangehouden. De man werd gezocht vanwege zijn coördinerende rol in drugshandel van Nederland naar Italië en lidmaatschap van een criminele organisatie. Daar staat maximaal dertig jaar cel op, aldus de politie.

De Italiaan was de enige verdachte van de bende die nog niet vastzat. Hij werd aangehouden in het restaurant waar hij als chef werkte. De Voorziening Anti-Maffia, een in 2017 opgezet politieteam van de Landelijke Eenheid, en de Italiaanse antimaffiadienst spoorden de voortvluchtige samen op. Het Italiaanse onderzoek draaide tussen 2013 en 2016 in de regio van Napels.

Het is niet de eerste keer dat in een horecagelegenheid een maffialid wordt opgepakt. Vorig jaar werden vijf verdachten aangehouden tijdens een grote actie tegen de Italiaanse ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. Dat gebeurde in onder meer pizzeria’s en hotels in Den Haag, Zoetermeer, Amsterdam, Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard.

Een vermeend lid van de Siciliaanse maffia werd in 2016 opgepakt in Den Haag. Hij zou zijn betrokken bij moord, afpersing, witwassen en drugshandel.