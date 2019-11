Waar moet je op letten als je een goed doel wilt steunen?

Volgens onderzoek heeft 75 procent van de goede doelen nauwelijks impact. Voldoende reden om extra goed na te denken waar je je geld aan uitgeeft. Nederland telt rond de 18.000 geregistreerde goede doelen. Stel jezelf daarom eerst een paar vragen en perk zo je keuzemogelijkheden in.

Wat is je intentie?

Het begint met de vraag waarom je een goed doel wilt ondersteunen. Wat is je intentie en wat is in jouw ogen een goed doel dat werkelijk verandering brengt? De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland, het aanspreekpunt namens, voor én over goede doelen in Nederland, hanteert een indeling in vier hoofdcategorieën: gezondheid, welzijn en cultuur, internationale hulp en natuur en milieu. Welke onderwerpen vind jij belangrijk en wat spreekt jou het meeste aan? Ook is het goed om te weten of je je alleen op Nederland wilt richten of juist op een ander specifiek land of deel van de wereld.

Geld doneren

De meest gangbare manieren om geld aan een goed doel te geven, zijn contributies en donaties. Je kan ook volwaardig lid worden van een non-profit organisatie of ervoor kiezen om alleen donateur te worden, of beide. Het is goed om hierbij te bepalen of je op de hoogte wilt blijven, door bijvoorbeeld een abonnement te nemen op het blad van de organisatie. Je kunt online geven of geld in een collectebus stoppen. Voor goede doelen is online de fijnste manier, omdat dan de transactiekosten voor hen het laagst zijn. Op die manier weet je zeker dat een zo groot mogelijk deel van jouw bijdrage wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Kind sponsoren

Structureel, periodiek of maandelijks steunen heeft flinke voordelen, dit vergeleken met een eenmalige donatie. Wil je bijvoorbeeld een kind sponsoren? Dan heeft een goed doel, maar ook het kind en zijn of haar omgeving, er meer aan als ze elke maand op jouw bijdrage kunnen rekenen. Ook zijn structurele donaties voor goede doelen goedkoper om te krijgen. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat kinderen zelf uitkiezen wie hun sponsor is. Tot nu toe was dit altijd andersom.

Betrouwbaarheid

Door de websites van verschillende organisaties te bekijken, krijg je een beeld van het serieuze aanbod van goede doelen. Betrouwbaarheid is belangrijk in deze branche. Een simpele manier om het kaf van het koren te scheiden is het CBF-keurmerk en de minder strenge Verklaring van Geen Bezwaar. Het CBF, dat beide toekent, is een onafhankelijke stichting die toezicht houdt op de bij haar aangesloten organisaties. Het is ook belangrijk om de websites van organisatie te bekijken en om eventueel telefonisch nog vragen te stellen of bijvoorbeeld een informatiepakket aan te vragen.

Geven waarbij het niet om jou gaat

Ben je ten slotte bewust van je eigen emoties en geef niet aan de eerste de beste organisatie die bij jou een gevoelige snaar weet te raken. Ga er ook vanuit dat als je geld stort, je nooit helemaal zeker weet waar het naartoe gaat. Goede doelen hebben ook te maken met organisatiekosten. Moet iedereen weten dat jij een goed doel steunt? Op zich hoeft dat niet. Geef om dat jij wilt geven en het bedrag wat je kunt missen. Niemand hoeft dit verder te weten. Goed bezig willen zijn of goed willen doen kan anders zomaar iets worden waarbij het om de gever gaat, terwijl het in het geval van goede doelen om de ontvanger(s) gaat.