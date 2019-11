Waterschap komt boeren tegemoet

Gelderse boeren hoeven volgend jaar niet de voorgenomen verhoging van de waterschapsbelasting in de regio te betalen. De belastingverhoging was een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe bepaalde woensdagavond dat de instantie de verhoging in 2020 uit eigen zak betaalt, zo laat dijkgraaf Tanja Klip-Martin weten. Honderden boeren verzamelden zich woensdag met tractoren bij het waterschap in Apeldoorn omdat ze de belastingverhoging onredelijk vinden. Het zou gaan om zo’n 11 procent.

“Er is besloten dat het waterschap de verhoging volgend jaar uit de pot betaalt”, zegt Klip-Martin. “Ondertussen kijken we naar een oplossing voor de lange termijn. Dat doen we samen met de 21 andere waterschappen in Nederland.” Zeven boeren kregen woensdag het woord tijdens de vergadering van het bestuur van het waterschap, de anderen volgden de vergadering via een televisiescherm.

De voorgenomen belastingverhoging geldt niet alleen voor boeren in Gelderland. Ook boeren in andere delen van Nederland zouden meer moeten betalen. Andere waterschappen buigen zich nog over de kwestie.