Zus Reduan B. vaart uit tegen ‘moordmachine’

Nabestaanden van de in maart 2018 doodgeschoten Reduan B. zijn woensdag in felle bewoordingen uitgevaren tegen de vermoedelijke moordenaar, de 41-jarige Shurandy S. Hij houdt volgens een zus en de moeder van B. “een onmenselijk systeem” in stand, waarin met schijnbaar groot gemak moorden op bestelling worden gepleegd. “Alsof je een pizza bestelt”, aldus de zus.

De nabestaanden maakten tijdens het proces in hoger beroep tegen S. gebruik van hun spreekrecht. Om veiligheidsredenen zaten de nabestaanden niet in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar het proces tegen S. plaatsvindt. Zij deden hun verhaal via een geluidsverbinding met de rechtszaal, die herhaaldelijk door storingen uitviel.

Reduan B. was de broer van Nabil B., kroongetuige in het grote liquidatieproces Marengo, waarin de voortvluchtige Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De familie is na de moord op Reduan ondergedoken.

S. is volgens de familie van Reduan onderdeel van “een moordmachine”, die niet alleen hun broer maar ook advocaat Derk Wiersum “gecalculeerd, meedogenloos en nietsontziend” tot slachtoffer heeft gemaakt. “Arme, arme Derk”, aldus Reduans zus. Wiersum was de advocaat van Nabil B. Zijn liquidatie heeft de nabestaanden van Reduan B. diep geschokt.