‘Basisscholier grootste gebruiker app TikTok’

Basisschoolkinderen zijn de voornaamste gebruikers van de omstreden videoapp TikTok, waarmee korte video’s gemaakt en gedeeld kunnen worden. Dat meldde onderzoeksbureau Multiscope op basis van een rondvraag onder bijna 2000 mensen. Volgens de voorwaarden van TikTok mogen kinderen onder dertien jaar de app niet gebruiken tenzij hun ouders daarmee instemmen.

Het aantal gebruikers in Nederland is al ruim 1 miljoen. Zo’n 830.000 daarvan zijn jongeren tussen zes en achttien jaar. Het percentage gebruikers is het hoogst onder de 12-jarigen, zo’n 64 procent. Van de 18-jarigen gebruikt 9 procent de app.

Kinderen tussen tien en twaalf jaar zitten volgens het onderzoek het langst op de app, zo’n 40 minuten per dag. Een gemiddelde TikTok-gebruiker is dagelijks 31 minuten op de app. Volwassenen die de app gebruiken doen dat voor 13 minuten per dag.

TikTok wordt momenteel kritisch gevolgd in de Verenigde Staten. Eerder dit jaar schikte de eigenaar van de app, het Chinese ByteDance, voor het hoogste bedrag ooit (5,7 miljoen dollar) met marktwaakhond FTC voor het ongevraagd verzamelen van kinderdata.