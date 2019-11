Gewonden en aanhoudingen na ontploft drugslab

Twee personen zijn gewond geraakt door een explosie en daarop volgende brand in een drugslab in Weert. De ontploffing deed zich donderdag rond 11.00 uur voor. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De ravage in het deels ingestorte drugslab is groot.

Na de explosie in de schuur aan de Heihuisweg werd een zwaargewonde man binnengebracht bij het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Ook een andere man werd na de explosie met verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Beiden zijn aangehouden.

Een derde verdachte werd bij de woning naast het drugslab aangehouden en zit vast op het politiebureau.

De brandweer had de brand snel onder controle. Een speciaal team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), gaat het drugslab aanpakken. Voordat het lab verder kan worden onderzocht, moet eerst nog wel het productieproces veilig stopgezet worden, aldus de politie.