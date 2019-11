‘Gezonken vissersboot drama voor Urk’

De gezonken vissersboot uit Urk waarbij vermoedelijk twee opvarenden om het leven zijn gekomen, is een drama voor de hechte gemeenschap in de vissersplaats. Dat zegt waarnemend burgemeester Ineke Bakker. Ze spreekt haar medeleven uit aan de families die in onzekerheid verkeren over het lot van de vermiste bemanningsleden, die allebei uit Urk komen.

“Dit komt hard aan. Iedereen kent elkaar, dit heeft heel veel impact”, reageert een woordvoerder van de gemeente. Volgens hem wordt “met man en macht” gezocht naar de opvarenden. Naar schatting tussen de tien en twintig vissersboten zijn het water opgegaan om te helpen zoeken. Aangezien er door het slechte weer niet kan worden gedoken, zetten zij hun visnetten in om de vermisten te vinden.

Bakker heeft contact met de familie en gaat donderdagmiddag bij ze langs. De burgemeester kreeg ook een telefoontje van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) die haar medeleven heeft betuigd.

Het evenement Urk in Wintersferen dat voor vrijdag en zaterdag stond gepland, gaat niet door. “Medewerkers en figuranten zijn getroffen door het nieuws van de vermissing van de bemanning van UK-165”, staat te lezen op de website. “De organisatie heeft dan ook besloten om Urk in Wintersferen 2019 en de bijbehorende wintermarkt te annuleren en wenst betrokken families veel sterkte toe in deze onzekere tijd.”