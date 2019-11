Haagse raad praat over vreugdevuren

Het is de dag van de waarheid voor Scheveningen en Duindorp. De Haagse buurten bouwen bij elke jaarwisseling grote vreugdevuren op het strand, maar dat staat op losse schroeven. De organisatoren krijgen waarschijnlijk geen vergunningen. De bouwers hopen nu dat er toch nog een oplossing komt vanuit de gemeenteraad, die donderdag over het eindejaarsfeest praat.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes had dinsdag laten weten dat de vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. De organisatoren hebben geen aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. Ook vindt de gemeente dat er geen professionele organisatie is. Brandweer en politie vinden dat de plannen voor bijvoorbeeld de mensenmassa niet in orde zijn.

Aanleiding voor de strenge regels is de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling. Vonken van het Scheveningse vuur richtten veel schade aan. De houtstapel was veel hoger dan afgesproken, maar de gemeente deed daar te weinig tegen. Die conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

Den Haag hakt volgende week de knoop over de vreugdevuren door. Op dinsdag wordt duidelijk of Scheveningen en Duindorp vergunningen krijgen.