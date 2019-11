‘Koophuis ver weg voor verpleegkundige’

Voor beginnende verpleegkundigen en brandweerlieden is maar een klein deel van de koopwoningen betaalbaar. Van het totale huizenaanbod in Nederland is 1,9 procent betaalbaar voor deze inkomensgroep. Dat maakt dataonderzoeker Calcasa bekend in een nieuw kwartaalbericht.

Ook voor beginnende leraren in het basisonderwijs en politieagenten die net een HBO-opleiding hebben afgerond is er weinig keuze. Voor hen is 8,5 procent van alle koopwoningen in Nederland bereikbaar. Docenten en verpleegkundigen met een langere staat van dienst hebben de keuze uit iets meer dan 22 procent van het huizenaanbod, aldus Calcasa.

De schaarste aan koopwoningen voor mensen met deze vaak plaatsgebonden beroepen komt door de sterke prijsstijgingen in de afgelopen jaren. Huizenprijzen liepen sneller op dan inkomens, waardoor een gemiddelde woning nu negen keer een modaal inkomen bedraagt. Dat was in 2013 nog zeven keer een modaal inkomen.

Ondertussen stijgen de huizenprijzen onverminderd door. De gemiddelde woningwaarde nam in het derde kwartaal met 6,4 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, berekende Calcasa.