Paardenvleesfraudeur moet 2,6 miljoen betalen

Paardenvleesfraudeur Jan F. moet 2,6 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Dat heeft het hof in Den Bosch donderdag beslist. De rechtbank had eerder ook al bepaald dat F. de winst die hij zou hebben gemaakt door paardenvlees te verkopen als rundvlees, moest terugbetalen.

F. bestelde tussen 2006 en 2009 paardenvlees uit Argentiniƫ. Hij sloeg het op in Breda en veranderde dat administratief in halal geslacht rundvlees. Onder die noemer verkocht hij het weer, met name aan Franse afnemers.

Jan F. werd in 2013 al veroordeeld door het gerechtshof in Den Bosch tot een boete van 50.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf. In het arrest stond destijds dat niet duidelijk werd hoeveel hij precies met de zwendel verdiende.