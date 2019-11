Politiek: help kleine ondernemers met schulden

Gemeenten moeten zich meer inzetten om kleine ondernemers te helpen die met schulden kampen. Vaak worden ze aan hun lot overgelaten als ze bijvoorbeeld failliet gaan, stelt VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer. Hij krijgt steun uit de Tweede Kamer.

Volgens de VVD’er hebben gemeenten vaak een blinde vlek voor kleine bedrijven die in de schulden zitten. Dergelijke MKB’ers kunnen ook in de problemen komen als zij zelf openstaande rekeningen van klanten niet kunnen innen. Als ze achter in de rij schuldeisers staan, kan het moeilijker worden de eigen zaak draaiende te houden.

Kleine ondernemingen worden ook nog relatief weinig betrokken bij de aanpak van het schuldenprobleem in Nederland, “terwijl zij zowel als ondernemer, schuldeiser en werkgever een grote rol kunnen spelen bij het voorkomen en bestrijden van schulden en dit ook steeds vaker al doen.” Wörsdörfer wil dan ook dat de regering met koepelorganisatie MKB-Nederland bekijkt op welke manier ondernemers het beste schulden kunnen voorkomen bij klanten, op goede wijze schulden kunnen incasseren en werknemers met schulden kunnen ondersteunen.