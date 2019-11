Rijhulp in auto’s niet goed geregeld

Hulp bij het inparkeren, piepjes die afgaan als een automobilist per ongeluk de rijbaan dreigt te verlaten, een cruisecontrol die zelf afremt en gas geeft; auto’s zitten tegenwoordig vol met zogenoemde rijhulpsystemen. Maar die zijn nog niet uitontwikkeld. Bestuurders weten niet goed wat de systemen kunnen, fabrikanten houden daar niet genoeg rekening mee en daardoor kunnen risico’s in het verkeer ontstaan, waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De raad wil dat de overheid bijstuurt. Die kijkt vooral naar de verre toekomst, naar de volledig zelfrijdende auto die over vele jaren misschien de weg op gaat, maar niet naar de auto van nu. De overheid houdt volgens de raad niet genoeg toezicht op hulpmiddelen in de auto. “Hierdoor is niet helder of het systeem daadwerkelijk doet wat het moet doen.” Fabrikanten moeten automobilisten beter informeren over de “mogelijkheden en beperkingen” van technologie in de auto, aldus de onderzoekers.