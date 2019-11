‘Veiligheid Lelystad Airport in gevaar’

Huidige gebruikers van Lelystad Airport vrezen voor de veiligheid van de operaties nu op de luchthaven luchtverkeersleiding is ingesteld. Dit komt onder meer doordat aanvliegroutes zijn gewijzigd en procedures anders lopen. Ook zou de toename van het radioverkeer te veel afleiden.

Vliegschool Wings over Holland, een van de gebruikers van de luchthaven, heeft uit voorzorg alle vluchten dit jaar gestaakt en eist maatregelen. Ook een helikopterbedrijf zet alleen ervaren piloten op solovluchten in.

Sinds 7 november is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) actief op de luchthaven in Lelystad. Deze is nodig om straks de van Schiphol overgehevelde vakantievluchten te kunnen afhandelen. Vooralsnog gaat het om een inregelperiode om gebruikers te laten wennen aan de nieuwe werkwijze.

In een brief hebben de verzamelde vliegscholen op Lelystad Airport meerdere verbeterpunten aangestipt. Een daarvan is het verminderen van het radiocontact met de luchtverkeersleiding en het instellen van een extra frequentie waarop radioverkeer moet plaatsvinden. Ook zou een vaste aanvlieg- en vertrekroute moeten worden ingesteld.

Volgens LVNL is veiligheid topprioriteit. De organisatie erkent dat er voor de huidige gebruikers veel veranderingen zijn en neemt de signalen serieus. “We zijn druk bezig met maatregelen om de situatie voor de bedrijven op de luchthaven te verbeteren naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen drie weken.”

Niet alleen de veiligheid is voor de huidige gebruikers een punt van zorg. Met de komst van vakantievluchten zal op termijn sprake zijn van verdringing, vrezen ze.

Verder vinden de gebruikers dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Tot voor kort waren tot wel zeshonderd starts en landingen per dag mogelijk op drukke dagen. Dat zijn er in de nieuwe situatie 42 per uur, een stuk minder. Ook leven er zorgen over de bereikbaarheid van Lelystad Airport, onder meer via het openbaar vervoer.