Twee mannen aangehouden voor ramkraak Deventer

De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden donderdagochtend een ramkraak te hebben gepleegd in Deventer. Dat heeft de politie laten weten. Over wie het zijn en op welke manier ze zijn aangehouden is nog niets bekend. Daarnaast is de politie op zoek naar nog twee verdachten.

Winkeldieven pleegden donderdagochtend vroeg een ramkraak met een auto op een pand aan de Engestraat in Deventer. De daders gingen ervandoor met een vluchtauto. Deze werd later gecrasht teruggevonden op de A28 bij de afrit Hasselt/Nieuwleusen tussen Zwolle en Steenwijk. De politie pakte in de omgeving de twee verdachte mannen op.

Volgens RTV Oost is de ramkraak gepleegd bij een luxe kledingwinkel, waar dure merken verkocht worden. De dieven zouden jassen en andere kleding hebben meegenomen. De politie kan dat niet bevestigen.