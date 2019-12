IDFA publieksprijs voor docu over Aleppo

De VPRO IDFA Audience Award gaat naar For Sama van Waad al-Kateab. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt in bioscoop Pathé Tuschinski in Amsterdam. Bij de publieksprijs hoort een geldbedrag van 5000 euro. Het is de eerste documentaire van de 26-jarige Syrische journaliste.

Met een eenvoudige digitale camera legde Waad al-Kateab de Syrische opstand tegen dictator Assad in rebellenbolwerk Aleppo vast, vanaf het begin tot aan de gedwongen evacuatie eind 2016. Ze draagt de prijs op aan haar pasgeboren dochter.

Wie de Audience Award wint, wordt bepaald door bezoekers die na afloop van een filmvertoning via een stemkaart hun waardering kenbaar maken. Dat waren er bijna 28.000. Er deden dit jaar 166 films mee.

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) duurt nog tot en met zondag.