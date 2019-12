Minister Dekker krijgt Big Brother Award

De grootste privacyschender van Nederland is minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), zegt de organisatie Bits of Freedom. Die reikte de minister vrijdag de Big Brother Award uit. Minister Dekker wil ‘betaalprofielen’ gebruiken bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) om ervoor te zorgen dat mensen schulden alsnog betalen. Volgens Bits of Freedom heeft Dekker daarbij niet genoeg aandacht voor privacy.

In een reactie zegt Dekker dat het recht op privacy niet absoluut is. “De overheid heeft ook een zorgplicht. Er kunnen redenen zijn om persoonsgegevens te gebruiken voor een hoger doel. In dit geval gebruikt het CJIB betalingsgegevens om in kaart te brengen waar schulden ontstaan”, aldus de minister. Dat kan volgens hem veel leed voorkomen.

Techreus Google en socialmediavolger Coosto waren ook genomineerd voor de publieksprijs.

De overheid kreeg nog een tweede Big Brother Award. Een vakjury wees het Systeem Risico Indicatie (SyRI) aan als grootste schender van de privacy. Het SyRI is een database waarin gemeenten allerlei gegevens van burgers aan elkaar kunnen koppelen. Zo kunnen ze zoeken naar aanwijzingen voor fraude. Iedereen is verdacht en niemand weet welke informatie wordt gebruikt en hoe, zeggen tegenstanders. In Den Haag loopt een bodemprocedure tegen het systeem.

Daarnaast was er een eervolle onderscheiding voor internetpionier Marleen Stikker, die zich juist wel inzet voor privacy. Die positieve prijs is de Felipe Rodriguez Award. Eerdere winnaars zijn Open Whisper Systems (dat de privacyvriendelijke chatapp Signal maakt), activist Max Schrems (die rechtszaken tegen Facebook heeft aangespannen) en Edward Snowden, die spionageactiviteiten door de Amerikaanse inlichtingendiensten naar buiten bracht en tegenwoordig zijn dagen doorbrengt in Rusland. Hacker Felipe Rodriguez was een van de oprichters van provider XS4ALL.

Vorig jaar kregen de Kamer van Koophandel en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een Big Brother Award.