Een 59-jarige fietser die vrijdagavond werd aangereden door een auto op de Plesmanlaan in het westen van Amsterdam, is zaterdagmiddag in een ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat maakte de politie zaterdag bekend.

De man werd direct na het incident gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de politie gehoord.