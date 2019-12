Asscher wel te porren voor burgemeesterschap

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher voelt er wel wat voor om burgemeester van Amsterdam te worden, maar nu nog niet. “Als ik later groot ben, lijkt het me leuk”, zegt hij in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Het lijkt me prachtig.”

“Toen Cohen naar Den Haag ging en Van der Laan er nog niet was, heb ik een paar maanden opgepast, was ik waarnemend burgemeester van Amsterdam, dus even aan geproefd. Ajax mogen huldigen toen ze de beker wonnen en uitgefloten, zoals het hoort”, aldus Asscher.

Asscher was in 2010 vier maanden lang waarnemer. Hij was destijds wethouder en werd door vertrekkend burgemeester Job Cohen naar voren geschoven. Dat leidde bij de toenmalige commissaris van de Koningin, Elisabeth Post, tot wrevel. Zij vond dat de keuze voor een waarnemend burgemeester bij de provincie lag. Doordat Asscher de steun kreeg van bijna de hele Amsterdamse gemeenteraad, ging zij uiteindelijk ook akkoord.