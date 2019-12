Jongetje (4) komt om bij ongeluk in Lelystad

Bij een verkeersongeluk op de Larserdreef in Lelystad zijn vrijdagavond een jongetje van 4 jaar en een man van 67 uit die stad om het leven gekomen. Ze zaten samen met een 63-jarige vrouw in een auto. De vrouw is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De slachtoffers zaten in een Toyota Aygo die op de kruising van de Larserdreef met het Rijnland in botsing kwam met een Range Rover. De 26-jarige bestuurder van deze auto is door de politie aangehouden. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol. De inwoner van Lelystad zat samen met twee plaatsgenoten van 22 en 27 jaar in de auto. Ze zijn alle drie voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ter plaatse van het ongeval hebben diverse omstanders direct hulp geboden. Ondanks de heftigheid van dit ongeval hebben zij veel waardevolle dingen kunnen doen. De politie spreekt daarvoor veel dank uit.