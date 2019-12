Lichte aardbeving bij Groningse Spijk

In de provincie Groningen is zaterdagavond een aardbeving geweest. Die had een kracht van 1,4. Het epicentrum lag iets ten noorden van het dorp Spijk, hemelsbreed zo’n tien kilometer van Loppersum. In dat gebied zijn vaker aardbevingen.

De aardbeving gebeurde om 18.55 uur, op een diepte van 3 kilometer. Aardbevingen met een kracht onder de 2,0 zijn over het algemeen te licht om te voelen. Lichte bevingen komen vaker voor, zeker ook in het gaswinningsgebied. In oktober en november zijn er meerdere lichte bevingen geweest.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam. De zwaarste Groningse aardbeving was bij het dorp Huizinge in 2012. Die had een kracht van 3,6. Huizingen ligt een paar kilometer ten westen van Zeerijp.