Nederlandse team Invictus Games gepresenteerd

Defensie presenteert zaterdag op het terrein De Basis in Doorn het team van 32 (voormalige) militairen dat meedoet aan de Invictus Games. Dit internationale sportevenement voor fysiek en/of mentaal gewonde militairen, wordt van 9 tot en met 16 mei in Den Haag gehouden.

De chef d’equipe van het Nederlandse Invictus Team, majoor Nils Berghout zal de ploeg om 10.45 uur voorstellen. Daarna volgen een toespraak van de plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, luitenant-generaal Onno Eichelsheim, en de presentatie van de teamsong 7even Bridges.

Aan de Invictus Games doen ongeveer 500 sporters mee. Het gaat onder meer om atleten, handboogschutters, rolstoelbasketballers, wielrenners en zwemmers. De meeste sporten worden in en om het Zuiderpark gedaan. Voor het zwemmen is gekozen voor het nieuwe Hofbad, in Ypenburg.