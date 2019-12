Speurders ‘bewaken’ tuin in zaak Willeke Dost

Een groepje amateurspeurders “bewaakt” op dit moment de tuin van een boerderij in Koekange. Op die boerderij woonde de destijds 15-jarige Willeke Dost, die in 1992 spoorloos verdween. De mensen zijn aangesloten bij de Zoekgroep Willeke Dost. Zij hebben op de locatie een tent neergezet waarin zij zeggen de nacht door te willen brengen.

De zoekgroep, bij wie ook Jan Huzen is aangesloten, wil dat de politie opnieuw gaat graven in de tuin omdat de ‘speurders’ vermoeden dat daar stoffelijke resten van het meisje liggen. Huzen maakte zich al eerder hard voor nieuwe graafacties naar het meisje. Vorig jaar april werd door de politie nog gegraven op twee plekken in de tuin, maar er werd niets aangetroffen. In dezelfde maand werd Huzen overigens aangehouden omdat hij maar door wilde blijven gaan met graven.

De zoekgroep heeft nu een nieuwe plek op het oog. Naar eigen zeggen hebben zij Amerikaans forensisch experts naar radarbeelden van de locatie laten kijken. “Zij waren het eens over de plek waar gegraven zou moeten worden”, aldus Huzen. De politie heeft de groep gesommeerd de tent af te breken omdat dit niet in lijn is met algemene plaatselijke verordening. “Maar zij mogen daar wel zijn”, aldus een woordvoerster van de politie.