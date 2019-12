Spies mag geld uit bijverdiensten houden

Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn hoeft het geld dat ze de afgelopen jaren verdiende met nevenfuncties niet alsnog in de gemeentekas te storten. Dat heeft de gemeenteraad zaterdagochtend besloten. Volgens de gedragscode van de gemeente had ze het geld van haar bijverdiensten aan de gemeente moeten afdragen, maar Spies zegt dat ze dat niet wist.

Spies, die in vijf jaar ruim een ton bijverdiende, kreeg zaterdag steun van een groot deel van de raad. Wel is volgens een bericht van de gemeente gebleken dat veel bestuurders van Alphen aan den Rijn er niet van op de hoogte zijn dat alle neveninkomsten moeten worden afgedragen aan de gemeente. Het college gaat maatregelen nemen om te zorgen dat de afspraken voortaan bij alle bestuurders bekend zijn.

De burgemeester zei na afloop blij te zijn met de steun van de raad. “Er is huiswerk in de zin dat er een nieuwe gedragscode moet komen. En verder gaan we vanaf maandag weer aan de slag met alles wat nodig is voor de gemeente en de inwoners.”