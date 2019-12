Bouterse: we respecteren alles en iedereen

“We blijven binnen wet- en regelgeving. We respecteren alles en iedereen. Politiek moet met politiek worden beantwoord.” Dat zei de Surinaamse president Desi Bouterse op een persconferentie, kort nadat hij was aangekomen uit China. “Het gaat hoe het spel gespeeld wordt, als we maar binnen recht en wet blijven.” Hij bleef naar eigen zeggen met opzet wat algemeen in zijn antwoorden, op aanraden van zijn advocaat.

Bouterse reageerde op zijn veroordeling, afgelopen vrijdag, tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de Decembermoorden in 1982. Hij toonde zich niet verrast daardoor: “Het politieke spel wordt zo openlijk gespeeld, dus het was duidelijk wat er zou komen.”

Bij aankomst werd de president opgewacht door zo’n 1500 aanhangers. Daar was hij dankbaar voor: “Ik geloof niet dat er andere organisaties zijn die leden hebben met zoveel liefde voor hun organisatie”.