Monumentaal pand Obdam stort gedeeltelijk in

Door een grote brand in het voormalig gemeentehuis in Obdam is de bovenverdieping van het pand ingestort. Dat meldt de Veiligheidsregio NHN. De grote brand in het monumentale pand woedt sinds zondag aan het eind van de middag.

De brandweer probeert met veel materieel te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden, waaronder een verzorgingshuis. Er komt veel rook vrij door de brand en mensen in de wijde omgeving is gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer opgeroepen om de brand te blussen.

Vooralsnog hoeft niemand in de omgeving zijn huis uit. Het pand is een rijksmonument en in 1875 gebouwd. Het staat aan de Dorpsstraat in de Noord-Hollandse plaats en is in gebruik als woonhuis. De bewoner is er veilig uitgekomen.