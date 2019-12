Onderwijsprijs voor docententeams

De overheid komt met een Onderwijsprijs om goed onderwijs aan hogescholen en universiteiten te waarderen. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een docententeam van een hogeschool en een universiteit. De winnende groepen krijgen elk 2,5 miljoen euro.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven ziet de prijs als een “steun in de rug”. De werkdruk is in het hoger onderwijs enorm hoog. “Het piept en het kraakt”, zei ze in het programma WNL op Zondag.

Docenten kunnen met de prijs het onderwijs nog beter maken, hoopt ze. Bijvoorbeeld om het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van groepen studenten.

Van Engelshoven wil met de Onderwijsprijs de waardering voor goed onderwijs gelijkstellen aan goed onderzoek. Volgens haar helpt dat, met name voor docenten aan universiteiten, ook in de strijd tegen de werkdruk. Nu ligt de focus te veel op het publiceren van wetenschappelijke artikelen, aldus de bewindsvrouw.

De Onderwijsprijs komt naast wetenschapsprijzen zoals de Spinozapremie (2,5 miljoen) en de Simon Stevinpremie (2,5 miljoen).