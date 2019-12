Penozafilm trekt in 3 dagen 80.000 bezoekers

Penoza: The Final Chapter, de speelfilm die de finale vormt van hitserie Penoza, trekt volle zalen. De film trok binnen drie dagen meer dan 80.000 bezoekers en belandde zo uit het niets op de eerste plek van de Nederlandse bioscooplijst, blijkt uit cijfers van de filmbranche. Penoza stevent razendsnel af op een Gouden Film, de onderscheiding bij 100.000 bezoekers.

Penoza trok dit weekend meer bezoekers dan de megahit Frozen 2 of de romantische kerstfilm Last Christmas.

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over een vrouw die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van heldin Carmen van Walraven. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af. De hoofdrollen zijn voor Monic Hendrickx, Sigrid ten Napel, Raymond Thiry, Loek Peters, Olga Zuiderhoek en Hajo Bruins.