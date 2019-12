Ramses nog lang niet vergeten

Het is zondag tien jaar geleden dat chansonnier en acteur Ramses Shaffy op 76-jarige leeftijd overleed. Dat hij een talentvol toneelspeler was, is een beetje in de vergetelheid geraakt, maar de herinnering aan de zanger met zijn markante persoonlijkheid leeft nog volop.

Liedjes als Sammy (waarmee hij doorbrak bij het grote publiek), We zullen doorgaan, Pastorale, Laat me en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder horen bij het cultureel erfgoed van ons land. Het Metropole Orkest gaat vanaf zondag op tournee met de klassiekers van Ramses Shaffy. Die worden gezongen door onder anderen Maarten Heijmans, die eerder indruk maakte door zijn vertolking van Ramses in de gelijknamige televisieserie. Het eerste concert is in Tilburg.

Onder de titel Een leven lang theater wordt er zondagmiddag in de Amsterdamse stadsschouwburg een middag aan Shaffy gewijd. Er verschijnt ook een (foto)boek over Shaffy: Door alles heen – Ramses Shaffy 1933-2009 van Sylvester Hoogmoed. Er zitten ook twee cd’s bij, waarvan een met niet eerder uitgebrachte opnamen.