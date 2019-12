Rondwandelen tussen de figuren van Annie M.G.

Annie M.G. Schmidt krijgt een permanente expositie in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Die wordt komende zaterdagavond officieel geopend. De jonge bezoekers kunnen vanaf zondag 8 december niet alleen rondwandelen door de levensgroot uitgebeelde wereld van de figuren die zij in het leven riep, zoals Abeltje, Wiplala, Minoes en Pluk van de Petteflet, ze kunnen ook door allerlei spellen uitvinden met welk karakter ze het meeste gemeen hebben.

Verder kunnen ze op verschillende manieren spelen met taal: zelf dichtregels maken bijvoorbeeld door bouwstenen met woorden aan een soort gedichtenmuur toe te voegen. De bezoekers kunnen ook terecht in de keuken van de altijd goedbedoelende maar eeuwig klunzende Floddertje. Die gaat soep koken voor haar zieke moeder en kan wel een helpend handje gebruiken. Blikken met ingrediƫnten staan op de muur afgebeeld en kunnen naar keuze digitaal worden toegevoegd aan de mixer. Dat gaat geheel in de stijl van Floddertje natuurlijk weer mis en er volgt een explosie, maar dan met woorden.

Wie wil kan op bezoek bij Minoes uit het gelijknamige poezenverhaal en plaatsnemen achter de typemachine en de bandrecorder van journalist Tibbe, die succes heeft dankzij zijn goede bronnen in de poezenwereld. Volgens een woordvoerster van het museum zijn zulke apparaten soms een extra attractie voor kinderen. “Toen er eerder een typemachine werd getoond, riep een jonge bezoeker enthousiast: Wat cool, hij print meteen!”

De bus van Otjes vader Tos staat er ook. ‘Passagiers’ kunnen daarin via Radio Annie FM bijvoorbeeld liedjes beluisteren die kort na hun ontstaan een enorm succes werden bij ook volwassenen, zoals die uit de legendarische tv-serie Ja zuster, Nee Zuster. Aan het slot kun je plaatsnemen in en wegzweven met de liften van Abeltje. De wereld onder je wordt steeds kleiner.

Er is ook aandacht voor de schrijfster zelf. In een kamertje in de vorm van de tas van Nella Della (afmeting 6 bij 3 meter) uit de verhalen over Wiplala is er onder meer een video over de vrouw die zich niks aantrok van de conventies en burgerlijkheid in het Nederland van vooral haar jonge jaren.

De opening van de tentoonstelling De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt, vol met illustraties van onder anderen Fiep Westendorp en Philip Hopman, is meteen aftrap van de viering van het zilveren jubileum van het Kinderboekenmuseum.