Speurders weggestuurd bij tuin in zaak Dost

De amateurspeurders die zaterdag de tuin van een boerderij in het Drentse Koekange ‘bewaakten’, zijn door de politie weggestuurd. Op die boerderij woonde de destijds 15-jarige Willeke Dost, die in 1992 spoorloos verdween. Volgens de politie mogen de speurders op het terrein niet kamperen.

“We werden gisteravond weggestuurd en hebben de tent op een andere plek gezet. Maar toen kwam de politie weer terug en moesten we weg. Heel kinderachtig. We zijn nu aan het overleggen want we moeten gaan doen, want we willen de plek graag in de gaten houden”, zegt Jan Huzen namens de zoekgroep.

Volgens Huzen is op de plek nog niet gegraven, maar vinden diverse experts onder anderen uit Amerika dat dit zou moeten gebeuren omdat de stoffelijke resten van Dost daar zouden kunnen liggen. Huzen maakte zich al eerder hard voor nieuwe graafacties naar het meisje. Vorig jaar november werd door de politie nog gegraven op twee plekken in de tuin, maar er werd niets aangetroffen.