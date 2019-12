Vermoedelijk geschoten bij ziekenhuis

De politie doet zondagavond onderzoek naar een vermoedelijke schietpartij bij het ziekenhuis Slingeland in Doetinchem. Een politiewoordvoerster wil niets over de zaak zeggen.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is er niet in het ziekenhuis geschoten, zoals onder meer De Gelderlander in eerste instantie meldde. Volgens die krant zou er op de afdeling Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis zijn geschoten. Maar dat klopt niet, aldus de woordvoerster van het ziekenhuis. Voor de patiƫnten en bezoekers is het ziekenhuis veilig, verder wil ze geen informatie geven om privacyredenen.

Regionale media schrijven dat de politie uitgebreid onderzoek heeft gedaan voor het ziekenhuis. Een blauwe auto, met mogelijk kogelgaten, is onderzocht en weggesleept, zo schrijft De Gelderlander.