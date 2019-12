Dutch Digital Design lanceert nieuw platform

Op zoek naar het allerbeste design werk van Nederlandse bodem? Dan moet je bij het onlangs gelanceerde platform en website Dutch Digital Design zijn. Dit platform spant zich in om het allerbeste werk van designers en bedrijven die digitaal werk maken met een échte Nederlandse mentaliteit te verenigen. Oprichter Bert Hagendoorn: “Het is een podium om het werk van bedrijven zichtbaarder en aantrekkelijker te maken in binnen- en buitenland.”

Volgens Bert sta je als designer, bureau en bedrijf veel sterker als je de krachten verenigt. Hiermee heb je een eenduidiger verhaal te vertellen aan de wereld. “We zorgen met Dutch Digital Design er niet alleen voor dat we het beste werk laten zien, maar ook waar Nederland en onze mentaliteit voor staat, zoals het experimenteren met mogelijkheden, het verkennen van grenzen, onze pragmatische manier van werken, onze oplossingsgerichtheid, en ook dat wij als Nederlanders van oudsher gewend zijn om samen te werken met verschillende disciplines en nationaliteiten. Dat is een van de grootste voordelen als je ons werk vergelijkt met andere landen.”

Het beste werk van Nederland laten zien

Hoe werkt Dutch Digital Design? “De partners die zich bij ons hebben aangesloten zijn bedrijven, die ook een financiële bijdrage leveren. Maar het podium werkt veel breder. Het gaat echt om het beste werk van Nederland en iedereen kan meedoen, dus ook als je een individuele designer bent. Als jij werk hebt waar je trots op bent en je vindt dat dit een groter podium verdient, dan kan je dit inzenden via de nieuwe website. Daar kijken vervolgens 24 specialisten naar en die beoordelen of het boven het maaiveld uitsteekt. Als het gekozen wordt, dan delen wij dit werk via sociale media kanalen, artikelen, interviews de pers, maar ook op evenementen, waar we in Nederland en daarbuiten lobbyen voor sprekersplekken om het werk te laten zien.”

En dat is precies waar het Dutch Digital Design omgaat: niet aleen het werk en de mentaliteit krijgt volop de aandacht, maar ook de designer zelf, het bureau, het hele team wat eraan gewerkt heeft. Per maand worden er ongeveer tien a vijftien cases ingezonden, waarna de curatoren gaan stemmen wat het beste werk is. Uit die lijst worden er dan een stuk of vier geselecteerd. “Door het jaar heen is er een stroom aan nieuw werk, hele gave dingen, waarbij verschillende disciplines samenwerken en waarin interactie een belangrijke rol speelt. Dit kunnen websites, apps, connective devices of interactieve installaties zijn.”

Qua criteria wordt er gekeken naar esthetiek, hoe werken de dingen, wat is het effect, de gebruik vriendelijkheid, resultaten, hoe goed de content van zo’n uiting is; dus al die elementen die samen het geheel vormen worden beoordeeld. “De kracht van Nederlanders om samen te werken en verschillende disciplines te combineren, dat zie je terug in het werk. Zo kan het zijn dat een product designer samenwerkt met een copywriter en digital designer. Al die elementen zorgen voor een geheel. Daarin zie je dat Nederlanders een belangrijke kracht hebben. Het gaat over samenwerken met verschillende mensen, culturen en disciplines.”

In projecten ziet Bert dat diversiteit binnen bureaus heel erg aan het veranderen is. “Dat is goed. Het werk wat zij maken voor hun opdrachtgevers moet ook beter resoneren in een wereld wijder web. Dat moet verankerd zijn in zo’n organisatie en in de cultuur. En dat zie je veranderen. Engels wordt steeds vaker de voertaal. Wij proberen met Dutch Digital Design al die Nederlandse gebieden met al hun verschillende krachten als Nederlands visitekaartje af te geven, in zijn totaliteit. Digitaal werk moet steeds beter aansluiten bij de opdrachtgevers die een steeds breder publiek willen bereiken. Het moet resoneren met een grotere diverse groep.”

Werk waar we trots op mogen zijn

Heeft Bert een voorbeeld van een project van Nederlandse bodem van het afgelopen jaar waar we trots op mogen zijn? “Wat ik echt een verrassing vond is het BMX case project dat onlangs bij Emerce Dare werd gepresenteerd door CLEVER°FRANKE. Als je zijn verhaal hoort, dat is heel gaaf. Ze hadden geen data, geen voorbeeld, ze hadden niets. Ze hebben iets bedacht waarmee ze de wielersport naar een hogere level hebben getrokken. Bezoekers, juryleden maar ook de sporters zelf kunnen realtime de prestaties van die sporters zien op een scherm. Ze hebben hier een Dutch Design Award mee gewonnen. Zo’n project is een inspirator voor andere sporten, want dat kan je daar ook toepassen.”

Het uitdragen van cultuur wordt steeds belangrijker, aldus Bert, waarbij het niet meer alleen om de doelgroep opdrachtgevers gaat, maar ook over het aantrekken en behouden van jong nieuw talent. “Een mooi voorbeeld hiervan is de Master Digital Design, een samenwerking tussen negen design bureaus en de HVA. De master bevindt zich nu in het derde jaar en wordt door 24 studenten van over de hele wereld gedaan. Zij worden opgeleid tot global level players.”