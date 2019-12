FNV: werkdruk gevangenispersoneel hoger

De werkdruk onder gevangenispersoneel is het afgelopen jaar toegenomen. Dat zegt 90 procent van 1400 ondervraagde gevangeniswerknemers in een onderzoek van vakbond FNV. De vakbond noemt dit schokkend, omdat twee jaar geleden was beloofd dat er eenmalig 100 miljoen euro bij zou komen om de werkdruk te verlagen. FNV wil dat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) structureel meer geld beschikbaar stelt.

Bijna de helft van de ondervraagden zegt dat er vaak gevaarlijke situaties ontstaan door de hoge werkdruk. “Slechts 6 procent zegt dat er nooit onveilige situaties ontstaan”, aldus FNV-bestuurder Yntse Koenen.

Volgens Koenen is er weinig veranderd sinds er in 2017 een vergelijkbare enquête werd afgenomen. “Sindsdien is wel iets meer personeel aangetrokken, maar dat heeft blijkbaar nog niet geleid tot een lagere werkdruk.”