Nederlander rijdt meer kilometers op e-fiets

Nederlanders stappen steeds vaker op de elektrische fiets. In 2013 werd in totaal 1,5 miljard kilometer op een e-fiets gereden, in 2017 was dat 2,2 miljard kilometer. In die vier jaar steeg het aantal verplaatsingen met de e-fiets met 72 procent.

Dat stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat informatie verstrekt aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens het onderzoek van het KiM gebruikten in 2013 Nederlanders 257 miljoen keer de elektrische fiets. Vier jaar later was dat 442 miljoen keer.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de bijdrage van ouderen (65-plussers) aan de totale afstand die per e-fiets wordt afgelegd, is afgenomen. Tussen 2013 en 2017 nam hun aandeel af van 54 procent naar 46 procent. In diezelfde periode steeg het aandeel van de mensen voor het die de e-fiets voor het werk neemt van 18 naar 23 procent.