OM wil 2 miljoen aan pgb-geld terug na fraude

Het Openbaar Ministerie wil bijna 2 miljoen euro terug hebben van een zorgfraudeur, die in 2017 al is veroordeeld voor grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). Het OM eiste dat maandag voor de rechtbank in Den Bosch. De vrouw hielp kwetsbare Hindoestaans-Surinaamse cliënten aan een pgb maar stak vervolgens het grootste deel van dat zorgbudget in eigen zak en vervalste daarvoor documenten.

Volgens het OM pakte de vrouw in een deel van de onderzochte gevallen twee derde van de toegekende gelden af en werd slechts een derde werkelijk aan de zorg besteed. Voor de zeker 24 betrokken cliënten gaat het bij elkaar om ruim 1,9 miljoen euro die niet aan de zorg is besteed. Het OM wil dat de vrouw dit illegaal behaalde voordeel terugbetaalt aan de Staat.

De rechtbank veroordeelde de vrouw tot een celstraf van 28 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk en een beroepsverbod.

Uitspraak over twee weken.